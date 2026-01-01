☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    VC 6 Cordless ourFamily 11986600 | Kärcher

    Aspirator vertical Kärcher cu accesorii și stație de încărcare, pe fundal alb.

    Aspirator vertical

    VC 6 Cordless ourFamily

    Cod produs: 1.198-660.0