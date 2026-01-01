Aspiratorul vertical fără fir VCS 3 Nano este un ajutor compact și puternic pentru curățenia de zi cu zi. Datorită sistemului inteligent de detectare a murdăriei, acesta ajustează automat puterea de aspirare în funcție de gradul de murdărie, asigurând astfel o curățare eficientă și o autonomie optimizată a bateriei. Afișajul Clean-Control oferă informații despre modul de curățare și nivelul de murdărie. Tehnologia modernă a motorului BLDC și etanșarea optimizată a duzei pentru pardoseală garantează o colectare excelentă a prafului pe toate tipurile de suprafețe. Iluminarea LED face vizibile chiar și cele mai fine particule de murdărie. Datorită tubului articulat flexibil și furtunului flexibil, mobilierul poate fi curățat cu ușurință dedesubt, fără a fi nevoie să vă aplecați. Articulația rotativă la 180° oferă o manevrabilitate ridicată și permite deplasarea lină în jurul mobilierului și în colțuri. Sistemul de filtrare HEPA multietajat reține 99,9% din particule (testat conform EN IEC 62885-4:2020/A1:2023), fiind ideal pentru persoanele alergice. Cu un nivel de zgomot sub 79 dB, aparatul funcționează extrem de silențios, fiind potrivit pentru locuințe cu copii sau animale de companie. Încărcarea comodă și flexibilă se realizează prin USB-C, iar suportul de perete permite o depozitare practică și economisirea spațiului.

Tehnologie de detectare automată Eficiență ridicată: sistemul inteligent de detectare a murdăriei optimizează performanța de curățare în modul Auto, detectând nivelul de murdărie și ajustând automat puterea de aspirare. Gradul de murdărie este detectat automat, iar puterea de aspirare se ajustează în 3 trepte. Afișaj Clean Control Afișajul Clean-Control vă oferă permanent informații despre procesul de curățare, astfel încât să aveți siguranța unei curățări temeinice. În modul Auto, afișajul indică gradul de murdărie printr-un cod de culori: turcoaz pentru murdărie redusă sau inexistentă, albastru pentru murdărie medie și mov pentru murdărie ridicată. Set complet de accesorii și flexibilitate maximă Rază de acțiune extinsă: tubul articulat facilitează curățarea ergonomic sub mobilier, iar furtunul flexibil ajunge ușor în mașină sau la înălțime. Versatilitate maximă: include duza pentru tapițerie, duza pentru spații înguste și peria pentru mobilă, ideale pentru rosturi, tapițerie și suprafețe sensibile. Depozitare inteligentă: suportul de perete ține aparatul în siguranță, suportul pentru accesorii menține duzele principale la îndemână, iar USB-C asigură încărcare flexibilă. Ușor și compact Cu o greutate de doar 2,3 kg, curățenia nu mai este o povară. Ideal pentru a aspira cu ușurință pe scări sau la înălțime. Mai ușor ca oricând în modul de aspirator de mână, cu doar 1,4 kg (fără accesorii). Design compact și subțire, ușor de folosit. Filtrare HEPA de peste 99,9% Respirați ușor: filtrul HEPA menține aerul din interior curat și sănătos Captează 99,9% din particule (testat conform EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideal pentru persoanele cu alergii Pentru o casă igienică și curată – fără praf și alergeni Perie turbo eficientă Tehnologie de ultimă generație a duzei pentru podea cu acționare electrică – pentru performanță excelentă de curățare pe orice tip de podea Etanșarea perfect concepută asigură putere maximă de aspirație și îndepărtare eficientă a murdăriei – chiar și în cazul murdăriei persistente Îndepărtează cu ușurință părul de animale, praful și murdăria grosieră de pe covoare, podele dure și tapițerii Motor BLDC de mare viteză – puternic și durabil Performanță impresionantă de curățare datorită vitezelor mari și puterii optime de aspirație Motor fără perii pentru durabilitate și fiabilitate – crește durata de viață a aspiratorului Funcționare silențioasă (max. 79 dB) Ideal pentru locuințele cu copii și animale – fără zgomot deranjant Trei moduri de curățare – flexibile și eficiente Modul eco! asigură economii de energie de cel puțin 50% comparativ cu modul Auto și oferă o autonomie de până la 50 de minute. Modul Auto pentru reglarea automată a puterii de aspirare. Modul Boost pentru putere maximă pe murdăria persistentă, asigurând rezultate impecabile. Articulație pivotantă la 180° și iluminare LED VCS 3 Nano ocolește orice obstacol și iluminează chiar și cele mai ascunse colțuri. Bucură-te de o curățenie impecabilă, fără compromisuri.