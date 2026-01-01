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    Aspirator vertical Kärcher cu accesorii diverse, inclusiv perii și duze, pe fundal alb.

    Aspirator vertical

    VCS 3 Nano Flex

    Cod produs: 1.198-934.0

    VCS 3 Nano oferă putere maximă într-un format compact. Sistemul inovator de detectare a murdăriei ajustează inteligent puterea de aspirare, iar tubul articulat flexibil și furtunul flexibil asigură un confort ridicat în utilizare.