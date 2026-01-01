WD 3 cu baterie funcționeaza ca un aspirator multifunctional cu cablu, dar nu necesită o conexiune la alimentare. Timpul de lucru este de 15-30 de minute în funcție de baterie (bateria nu este inclusă). Aspiratorul multifuncțional cu baterie, are, de asemenea, un recipient din plastic robust și rezistent la impact, cu o capacitate de 17 litri și un filtru tip cartuș pentru o aspirare ușoară a murdăriei uscate și umede, fără a schimba filtrul. O altă caracteristică practică este mânerul detașabil, care permite fixarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare. Functii suplimentare, cum ar fi funcția de suflanta, sistemul de blocare pull 'n' push ", mânerul ergonomic de transport și depozitarea accesoriilor extrem de convenabile fac ca lucrul cu WD 3 cu baterie să fie o adevărată plăcere. Datorită compatibilității, bateria de 36 V se poate utiliza si la alte dispozitive Karcher.

Acumulator înlocuibil de 36 V Oferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele cu platforma de alimentare a bateriei de 36 V. Filtru special cu cartuș Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu dintr-un spatiu cu pietricele. Duza de podea și furtunul de aspirare Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Mâner detașabil Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Depozitare practică a accesoriilor Depozitare in siguranță și la îndemână a furtunului de aspirare și a accesoriilor pentru economisirea spatiului. Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Aparatul este ușor și comod de transportat Roți mari de transport Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.