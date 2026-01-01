Aspiratorul multifuncțional cu baterie WD 3 Battery Premium nu numai că oferă o libertate maximă de mișcare la aspirare. El convinge cu o serie întreagă de avantaje. De exemplu, cu un recipient de 17 litri extrem de stabil din oțel inoxidabil. Un filtru tip cartuș care face ca aspirarea murdăriei uscată și umed să fie eficienta, fără a schimba filtrele. Mânerul detașabil pentru fixarea accesoriilor direct pe furtunul de aspirare. Timp de funcționare de 15 sau 30 de minute cu bateria litiu-ion de 36V/25ah sau 36V/50ah (baterii neincluse). Și functii suplimentare, cum ar fi funcția de suflantă, sistemul de blocare „Pull 'n' Push”, mânerul de transport ergonomic și depozitarea accesoriilor extrem de practic.

Acumulator înlocuibil de 36 V Oferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele cu platforma de alimentare a bateriei de 36 V. Filtru special cu cartuș Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu dintr-un spatiu cu pietricele. Duza de podea și furtunul de aspirare Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Mâner detașabil Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Depozitare practică a accesoriilor Depozitare in siguranță și la îndemână a furtunului de aspirare și a accesoriilor pentru economisirea spatiului. Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Aparatul este ușor și comod de transportat Roți mari de transport Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.