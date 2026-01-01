Aspirare cu putere dublă: două baterii de 18 V alimentează un motor performant de 36 V, ideal pentru sarcini solicitante. Aspiratorul umed și uscat WD 4-18 Dual Battery, parte din platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V, oferă libertate totală de mișcare și performanță superioară. Echipat cu un furtun de 2,2 metri și o duză de podea, acest aspirator elimină rapid murdăria umedă, fină sau grosieră. Recipientul din plastic rezistent de 20 litri, sacul filtrant din fleece și filtrul plat plisat permit aspirarea non-stop, fără schimbarea filtrului. Sistemul patentat facilitează curățarea rapidă a filtrului fără contact cu murdăria. Funcția de suflare, depozitarea compactă a furtunului și alte caracteristici ergonomice, precum mânerul de transport și sistemul „Pull & Push”, adaugă ușurință în utilizare și eficiență maximă.

18 V + 18 V = 36 V de putere Motor puternic de 36 V alimentat de două baterii li-ion de 18 V. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Aspirator uscat și umed cu baterie, cu cea mai mare putere de aspirare din gama Kärcher Home & Garden. Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș. Depozitare practică a accesoriilor Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Permite transportarea convenabilă a aparatului