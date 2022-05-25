O soluție puternică, dar eficientă din punct de vedere energetic, pentru curățarea în casă și în jurul casei. Aspiratorul WD 5 V-25/5/22 cu aspirare uscată și umedă reprezintă o alegere excelentă datorită rezultatelor optime de curățare pe care le oferă pentru murdăria uscată, umedă, fină sau grosieră, cu un consum de energie de 1100 de wați. Aparatul este dotat cu un recipient robust din plastic de 25 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri lungime cu mâner detașabil, protejat electrostatic, o duză de podea comutabilă, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Filtrul plat plisat este potrivit pentru aspirarea non-stop, fără a fi necesară schimbarea filtrului. Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a filtrului, filtrul poate fi îndepărtat în câteva secunde, evitându-se în același timp orice contact cu murdăria. Butonul de curățare a filtrului poate fi apăsat pentru a curăța eficient filtrul și a restabili puterea de aspirare. Mânerul detașabil permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare. Furtunul poate fi fixat în siguranță pe capacul aparatului pentru o depozitare care economisește spațiu. Spatiul de depozitare prevăzut pe bara de protecție permite ca tuburile și duza de podea să fie, de asemenea, depozitate rapid și convenabil atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru.

Curățarea eficientă a filtrelor Jeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului. Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Depozitare practică pentru cablu și accesorii Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat. Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele. Mâner detașabil Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării