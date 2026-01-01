Îndepărtarea mușchiului și a buruienilor fără disconfort la nivelul spatelui și a genunchilor este posibilă cu ajutorul aparatului ergonomic WRE 18-55 Battery Set. Setul include acumulator și încărcător. Datorită periei inovatoare cu sistem de schimbare fără unelte, mușchiul și buruienile sunt îndepărtate cu ușurință de pe poteci și terase.

Perie din nailon inovatoare Perii de nailon aliniați special și viteză mare pentru îndepărtarea mușchiului uscat și a buruienilor. Asistenţă de proximitate Capul rotativ, care se rotește la 360°, favorizează o postură optimă de lucru fără efort. Înlocuirea periei fără scule Pentru înlocuirea cu ușurință a setului de perii uzate. Cap rotativ de curățare Unghiurile pot fi reglate individual pentru a se potrivi diferitelor situații de curățare și persoanelor de diferite înălțimi. Maner telescopic din aluminiu Permite o poziție verticală de lucru cu diferite inaltimi ale corpului. Mâner cu design ergonomic O poziție confortabilă de lucru, care nu solicita spatele. Inel pentru agățarea aparatului integrat în mâner Pentru depozitare / suspendare ușoară. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Garantează mobilitate și flexibilitate maximă. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.