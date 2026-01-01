Aspiratorul de geamuri WV 6 Plus Multi Edition, alimentat cu acumulator, impresionează utilizatorii cu tehnologia inovatoare a lamei și durata lungă de funcționare a acumulatorului. Lamela de aspirare mai lungă permite îndepărtarea excesului de lichid de pe suprafețe fără întrerupere. Ediția specială nu doar curăță eficient, ci și cu stil: Aceasta include trei lamele suplimentare de culori diferite, care pot fi atașate, oferind aspiratorului de geamuri o nuanță individuală. În plus, aspiratorul cu acumulator are o autonomie foarte mare, de 100 de minute, ceea ce înseamnă că puteți continua să lucrați și mai mult timp. De asemenea, vă puteți planifica cu precizie curățenia datorită afișajului care indică minutele rămase de funcționare. Ca de obicei, combinația inteligentă dintre sticla cu pulverizator și laveta din microfibră, împreună cu funcția de aspirare, garantează o curățare extrem de eficientă și geamuri strălucitor de curate - fără dungi sau reziduuri. În plus, aspiratorul ergonomic Kärcher WV 6 Plus asigură o curățare deosebit de igienică a geamurilor, deoarece nu există un contact direct cu apa murdară.

Tehnologie îmbunătățită a lamelor Lamela inovatoare lungă și mai flexibilă, ideală pentru aplicații aproape de podea. Durată îndelungată de funcționare a bateriei Timpul de funcționare a bateriei de peste 100 de minute al Window Vac permite o curățare neîntreruptă. Golirea rapidă și igienică a rezervorului Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară. Design corespunzator Un punct culminant vizual: designul negru al dispozitivului și lamele racletei de diferite culori. Silințios Zgomotul redus al aspiratorului pentru geamuri face munca chiar mai confortabilă. Afișaj care indică minutele rămase de funcționare a bateriei Afișajul indică durata minutelor de funcționare ale bateriei. Curățarea poate fi planificată mai ușor. Lamela detașabilă Lamela poate fi detașată de duza de aspirare și curățată după fiecare utilizare. De 3 ori mai rapid Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale. Rezultat fără picături și urme Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare. Aplicații multiple Potrivit pentru toate suprafețele netede, cum ar fi faianța, oglinzile sau cabinele de duș.