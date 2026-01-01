Doar cele mai inovatoare și puternice produse poartă semnătura pionierului tehnologic și fondatorului companiei, Alfred Kärcher. Aspiratorul de geamuri cordless WV 8 Signature Line este potrivit pentru o gamă largă de aplicații. Fie că este vorba de ferestre, oglinzi, faianță sau condens, WV 8 Signature Line oferă rezultate strălucitoare – chiar și la un unghi, pe orizontală sau deasupra capului, mulțumită funcției 360° Comfort. Curățarea până la margini și până jos nu reprezintă nicio problemă datorită lamei flexibile din silicon Xtra!Flex, iar duza îngustă permite accesul în zone dificile, cum ar fi ferestrele cu grilaj. În combinație cu sticla pulverizatoare cu lavetă din microfibră, funcția de aspirare a WV 8 Signature Line permite curățarea de până la 3 ori mai rapid. Rezultatul: suprafețe fără urme, fără picături neplăcute. Rezervorul pentru apă murdară se golește ușor și igienic. Cu o autonomie de până la 55 de minute, aspiratorul cordless permite curățarea îndelungată a suprafețelor de până la 165 m², iar afișajul cu 3 LED-uri indică nivelul actual al bateriei. Încărcarea prin USB-C asigură că dispozitivul este rapid gata de utilizare din nou.

Beneficiile Signature Line Semnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher, atestă produsul ca fiind cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Alte beneficii exclusive includ suportul pentru aplicații și o garanție extinsă. Lamă racletă Xtra!Flex® Lama racletei din silicon Xtra!Flex® cu tehnologie inovatoare face curățarea și mai flexibilă - ideală pentru utilizare până la podea și pe margini. 360° Comfort!Clean Permite curățarea în toate direcțiile – chiar și la unghi, orizontal sau deasupra capului. Încărcare USB-C pentru un plus de comoditate Utilizarea cablurilor universale reduce deșeurile electrice. Golire simplă și igienică a rezervorului Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară. Duză de aspirare schimbabilă Alegeți duza mare sau mică, în funcție de suprafața de curățat. Indicator timp de funcționare cu LED Afișajul cu 3 LED-uri indică nivelul de încărcare. De 3 ori mai rapid Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale. Aspirare electrică a apei Picăturile și urmele sunt eliminate definitiv pentru suprafețe strălucitoare. Acumulator litiu-ion eficient și înlocuibil Oferă o autonomie a acumulatorului de până la 55 min. Înlocuire rapidă a acumulatorului pentru o durată de viață maximă a produsului.