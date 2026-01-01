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    Aspirator de geam Kärcher, accesorii incluse: laveta, sticlă cu pulverizator, manual, și lamă de curățare.

    Aspirator geamuri

    WV 8 Signature Line

    Cod produs: 1.633-785.0

    • Aspirator inovator cu lamă Xtra!Flex, curățare 360°
    • Cu acumulator, autonomie 55 min, rezervor 150 ml, 3 LED-uri
    • Sticlă de pulverizare suplimentară, 2× lavete de șters, duză de aspirație îngustă, racletă de murdărie și multe altele