High-pressure hose, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

High-pressure hose (DN 6) equipped with ANTI!Twist and the new EASY!Lock manual screw fitting on both sides. For pressures up to 300 bar. 10 m long.

Specifications

Technical data

ID ( ) ID 6
Temperature (°C) max. 155
Max. pressure (bar) 300
Length (m) 10
Connection thread 2 x EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 2
High-pressure hose, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
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