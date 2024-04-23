Nozzle kit 750–1000 l/h
For HD/HDS 750 - 1000 l/h. Consists of nozzle insert + HP power nozzle + union
Specifications
Technical data
|Connection thread
|M22 x 1.5
|Weight incl. packaging (kg)
|0,2
Compatible machines
- Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 7/11-4 Cage Classic
- HD 7/11-4 Classic
- HD 7/16-4 St
- HD 7/18-4 Classic
- HD 8/23 G Classic