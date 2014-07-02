Комплект насадок: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, щеточная насадка, DN 35
Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и щеточной насадки. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,12
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,126
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|210 x 120 x 40
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