Комплект насадок: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, щеточная насадка, DN 35

Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и щеточной насадки. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.