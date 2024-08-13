Роликовая щетка 500, мягкая

Мягкая щеточная насадка для применения в комбинации с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Идеально подходит для очистки стеклянных поверхностей и солнечных батарей. Легко и быстро заменяется и надежно удерживается на приводе.

Особенности и преимущества
Тщательная очистка до самого края
  • Боковой венец щетины амортизирует удары и позволяет очищать поверхности вплотную к краям.
  • Наклонное расположение щетины в центральной части щетки исключает образование полос.
Интуитивная цветовая кодировка
  • Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щеточной насадки.
Механизм для быстрой замены
  • Быстрая замена щеток для оптимального решения различных задач чистки.
Спецификации

Технические характеристики

Температура воды на входе (°C) 40
Цвет синий
Масса (с упаковкой) (кг) 1,683

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Области применения
  • Для чистки чувствительных фасадов со стеклянными, ПВХ или лакированными поверхностями
  • Для чистки солнечных батарей, стеклянных и плексигласовых поверхностей, стекол зимних садов