Роликовая щетка 500, мягкая

Мягкая щеточная насадка для применения в комбинации с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Идеально подходит для очистки стеклянных поверхностей и солнечных батарей. Легко и быстро заменяется и надежно удерживается на приводе.