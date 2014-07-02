Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"

Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"

Адаптер для насосов с хомутом, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с резьбой G1 и шлангов 3/4", 1".

Особенности и преимущества
Соединение
  • Для плотного соединения шланга с насосом
Поворотная резьба
  • Для подключения
Подходят для 3/4" и 1" шлангов
  • Соединительный элемент может быть использован в зависимости от размера шланга.
Включает плоскую прокладку
  • Уплотняет соединение с насосом чтобы не было протечек воды
Обратный клапан в комплекте
  • Предотвращает отток воды из всасывающего шланга, рекомендуется к использованию с погружными насосами, напорными насосами
Включает хомут для шланга
  • Для подсоединения шланга к насосу с помощью коннектора
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G1
Цвет черный
Масса (кг) 0,015
Масса (с упаковкой) (кг) 0,051
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 41 x 65 x 41
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
  • Устранение последствий наводнения
  • Откачка воды из затопленного погреба / подвала (вследствие протечек или подъема грунтовых вод)
  • Водоснабжение туалетов и стиральных машин
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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

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