Бумажные фильтр-мешки NT 65/2 ECO

5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.

Трехслойные бумажные фильтр-мешки (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M) отличаются высокой прочностью на разрыв. Подходят для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc. Количество: 5 шт.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 5
Цвет коричневый
Масса (кг) 0,127
Масса (с упаковкой) (кг) 0,65
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 340 x 260 x 35
Совместимая техника
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