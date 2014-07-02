Бумажные фильтр-мешки NT 65/2 ECO
5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.
Трехслойные бумажные фильтр-мешки (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M) отличаются высокой прочностью на разрыв. Подходят для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc. Количество: 5 шт.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|5
|Цвет
|коричневый
|Масса (кг)
|0,127
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,65
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|340 x 260 x 35