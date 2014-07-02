Фильтр-мешки флисовые, 10 шт

Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1

Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1 Количество: 10 шт.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 10
Цвет белый
Масса (кг) 0,568
Масса (с упаковкой) (кг) 0,594
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 365 x 240 x 85
Совместимая техника
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