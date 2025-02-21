Пылесос сухой уборки T 12/1

Надежный пылесос сухой уборки с низкими уровнем шума и телескопической удлинительной трубкой.

Этот пылесос сухой уборки работает с низким уровнем шума и поэтому прекрасно подход для уборки на объектах, требующих соблюдения тишины, таких как гостиницы и больницы. Работу облегчают эргономичный ножной выключатель и ручка для переноски.

Особенности и преимущества
HEPA-фильтр для очистки выпускаемого воздуха
  • Задерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха.
Хранение кабеля на корпусе
  • Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Корзина главного фильтра
  • Допускающий промывку стационарный основной фильтр большого размера для оптимального отделения пыли.
  • Возможность эксплуатации пылесоса как с фильтр-мешком, так и без него.
Высокая эргономичность
  • Педальный выключатель для простоты использования. Не нужно наклоняться.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 220 / 22
Расход воздуха (л/с) 43
Номинальная мощность (Вт) 700
Объем мусоросборника (л) 12
Материал мусоросборника пластмасса
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 60
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 1300
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,4
Масса (с упаковкой) (кг) 9,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 410 x 315 x 340

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Антистатическое, с регулятором подсоса воздуха
  • Телескопическая удлинительная трубка: 615 мм, 1007 мм
  • Материал телескопической удлинительной трубки: Сталь, хромированная
  • Переключаемая насадка для пола
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала

Оснащение

  • Материал мусоросборника: пластмасса
  • Интегр. держатель для кабеля
  • Крюк для кабеля
Пылесос сухой уборки T 12/1
Области применения
  • Идеальное решение для уборки во врачебных кабинетах, офисных и канцелярских помещениях
  • Для уборки в ресторанах, столовых или магазинах
  • Пригодность для уборки в местах, требующих соблюдения тишины, например в больницах, школах и гостиницах
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер.

