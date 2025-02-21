Пылесос сухой уборки T 12/1
Надежный пылесос сухой уборки с низкими уровнем шума и телескопической удлинительной трубкой.
Этот пылесос сухой уборки работает с низким уровнем шума и поэтому прекрасно подход для уборки на объектах, требующих соблюдения тишины, таких как гостиницы и больницы. Работу облегчают эргономичный ножной выключатель и ручка для переноски.
Особенности и преимущества
HEPA-фильтр для очистки выпускаемого воздуха
- Задерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха.
Хранение кабеля на корпусе
- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Корзина главного фильтра
- Допускающий промывку стационарный основной фильтр большого размера для оптимального отделения пыли.
- Возможность эксплуатации пылесоса как с фильтр-мешком, так и без него.
Высокая эргономичность
- Педальный выключатель для простоты использования. Не нужно наклоняться.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|220 / 22
|Расход воздуха (л/с)
|43
|Номинальная мощность (Вт)
|700
|Объем мусоросборника (л)
|12
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|60
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|1300
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,4
|Масса (с упаковкой) (кг)
|9,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатическое, с регулятором подсоса воздуха
- Телескопическая удлинительная трубка: 615 мм, 1007 мм
- Материал телескопической удлинительной трубки: Сталь, хромированная
- Переключаемая насадка для пола
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала
Оснащение
- Материал мусоросборника: пластмасса
- Интегр. держатель для кабеля
- Крюк для кабеля
Области применения
- Идеальное решение для уборки во врачебных кабинетах, офисных и канцелярских помещениях
- Для уборки в ресторанах, столовых или магазинах
- Пригодность для уборки в местах, требующих соблюдения тишины, например в больницах, школах и гостиницах
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.