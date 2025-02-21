Грязевая фреза DB 145 для К 4- К 5

Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 4 - К 5. Для очистки поверхости от мха или атмосферных загрязнений.

Грязевая фреза для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов К 4 - К 5 очищает поверхность даже от атмосферных загрязнений с помощью роторного сопла с вращающейся точечной струей. Это означает, что вы можете удалить въевшуюся грязь с поверхностей, покрытых мхом или атмосферными загрязнениями в кратчайшие сроки и вернуть поверхности блеск. Грязевая фреза обладает большой производительностью.

Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
  • Эффективное удаление даже стойких загрязнений с нечувствительных поверхностей.
Эффективная очистка высоким давлением
  • Целенаправленное воздействие на стойкие загрязнения.
Повышенная на 100 % производительность очистки в сравнении с веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher.
  • Для эффективной и быстрой чистки.
Байонетное соединение
  • Очень удобна в применении.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,165
Масса (с упаковкой) (кг) 0,221
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 450 x 41 x 41

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Мох
