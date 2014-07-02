Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.
Соединительный комплект " Premium" для подключения шлангов 3/4" к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный и штуцер G1 с большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.
Особенности и преимущества
Больший диаметр
- Для увеличения потока воды
Включает в состав адаптер для крана
- Для быстрого подсоединения насоса
Практичная система защелкивания
- Упрощает соединение шлангов с насосом
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|желтый
|Масса (кг)
|0,082
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,118
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|84 x 59 x 59
Области применения
- Полив сада водой из бочек, цистерн или колодцев
- Водоснабжение туалетов и стиральных машин