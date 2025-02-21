Моющая насадка для мягкой мебели, для SE

Моющая насадка для мягкой мебели – оптимальная принадлежность для чистки моющим пылесосом обивки мягкой мебели или автомобильных сидений, а также удаления пятен с ковров.

Компактная моющая насадка для мягкой мебели, которой могут оснащаться моющие пылесосы, обеспечивает повышенную эффективность очистки и благодаря эргономичной конструкции облегчает выполнение работ. Она идеально подходит для глубокой очистки ковров, обивки мягкой мебели или автомобильных сидений и многих других текстильных поверхностей. Насадка рабочей шириной 88 мм оснащена практичным прозрачным смотровым окном, позволяющим контролировать процесс чистки. Она совместима со всеми моющими пылесосами Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6.

Особенности и преимущества
Моющая насадка для мягкой мебели, для SE: Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Моющая насадка для мягкой мебели, для SE: Функция экстракции
Функция экстракции
Для тщательной, глубокой очистки ковров, обивки мягкой мебели или автомобильных сидений и многих других текстильных поверхностей.
Моющая насадка для мягкой мебели, для SE: Прозрачное смотровое окошко
Прозрачное смотровое окошко
Обеспечивает постоянный контроль процесса чистки.
Испытанная технология экстракции от Kärcher
  • Для оптимальных результатов уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Рабочая ширина (мм) 88
Цвет черный
Масса (кг) 0,093
Масса (с упаковкой) (кг) 0,141
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 88 x 74 x 141
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Мягкая мебель
  • Автомобильные сиденья
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025