Моющая насадка для мягкой мебели, для SE
Моющая насадка для мягкой мебели – оптимальная принадлежность для чистки моющим пылесосом обивки мягкой мебели или автомобильных сидений, а также удаления пятен с ковров.
Компактная моющая насадка для мягкой мебели, которой могут оснащаться моющие пылесосы, обеспечивает повышенную эффективность очистки и благодаря эргономичной конструкции облегчает выполнение работ. Она идеально подходит для глубокой очистки ковров, обивки мягкой мебели или автомобильных сидений и многих других текстильных поверхностей. Насадка рабочей шириной 88 мм оснащена практичным прозрачным смотровым окном, позволяющим контролировать процесс чистки. Она совместима со всеми моющими пылесосами Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6.
Особенности и преимущества
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Функция экстракцииДля тщательной, глубокой очистки ковров, обивки мягкой мебели или автомобильных сидений и многих других текстильных поверхностей.
Прозрачное смотровое окошкоОбеспечивает постоянный контроль процесса чистки.
Испытанная технология экстракции от Kärcher
- Для оптимальных результатов уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Рабочая ширина (мм)
|88
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,093
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,141
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|88 x 74 x 141
Области применения
- Мягкая мебель
- Автомобильные сиденья
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах