Компактная моющая насадка для мягкой мебели, которой могут оснащаться моющие пылесосы, обеспечивает повышенную эффективность очистки и благодаря эргономичной конструкции облегчает выполнение работ. Она идеально подходит для глубокой очистки ковров, обивки мягкой мебели или автомобильных сидений и многих других текстильных поверхностей. Насадка рабочей шириной 88 мм оснащена практичным прозрачным смотровым окном, позволяющим контролировать процесс чистки. Она совместима со всеми моющими пылесосами Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6.