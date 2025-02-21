Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л
Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С балоном вместимостью 0,3л.
Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С балоном вместимостью 0,3л.
Особенности и преимущества
Легкая замена чистящих средств
- Очень удобна в применении.
Густая пена
- Очистка поверхностей без усилий
Прозрачный контейнер для чистящего средства
- Содержимое всегда видно
Настраиваемый уровень подачи
- Для простоты очистки
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,267
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|265 x 265 x 90
Области применения
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Зимние сады
- Мотоциклы и мотороллеры
- Террасы
- Фасады
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Дома на колесах
- Лестницы