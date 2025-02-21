Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л

Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С балоном вместимостью 0,3л.

Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С балоном вместимостью 0,3л.

Особенности и преимущества
Легкая замена чистящих средств
  • Очень удобна в применении.
Густая пена
  • Очистка поверхностей без усилий
Прозрачный контейнер для чистящего средства
  • Содержимое всегда видно
Настраиваемый уровень подачи
  • Для простоты очистки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Масса (кг) 0,267
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 265 x 265 x 90
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Зимние сады
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Террасы
  • Фасады
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Дома на колесах
  • Лестницы
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026