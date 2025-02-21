Приспособление для чистки бочек BC 14/12 C

Приспособление для чистки бочек BC 14/12 с системой разбрызгивания предназначен для внутренней чистки бочек (в том числе дубовых) и других резервуаров объемом от 225 до 600 л.

С приспособлением для чистки бочек BC 14/12 процесс чистки станет легким и экономичным как никогда прежде. Больше не нужно тратить силы на то, чтобы перевернуть бочку – просто опустите приспособление прямо в бочку или другой резервуар и начинайте чистку. По окончании чистки достаточно простого движения рукой, чтобы быстро переключить приспособление с режима высокого давления на режим всасывания и привести бочку в состояние готовности к использованию. Вся схема настолько убедительна, что Государственный научно-исследовательский институт виноградарства и плодоводства в Вайнсберге даже использует наше приспособление для чистки бочек в учебных целях и мойки барриков.

Спецификации

Технические характеристики

Привод Электрический
Количество насадок (шт.) 2
Производительность (л/ч) 1400
Частота вращения (об/мин) 62
Монтажная длина (мм) 315 - 900
Напряжение (В) 115 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Отверстие в емкости (мм) мин. 40
Температура (°C) макс. 80
Масса (кг) 4,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1170
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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