Щелевая моющая насадка для SE
Практичная щелевая моющая насадка предназначена для чистки моющим пылесосом таких труднодоступных мест, как узкие промежутки между частями мягкой мебели или элементами отделки салона автомобиля.
Компактная щелевая моющая насадка, подходящая к любым моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6, представляет собой практичную принадлежность для чистки узких промежутков и других труднодоступных мест по методу экстракции. Она значительно облегчает и ускоряет чистку мягкой мебели и уборку в салоне автомобиля. Разбрызгиваемый под давлением раствор чистящего средства проникает глубоко внутрь ворса и сразу собирается насадкой вместе с отделяемыми загрязнениями, что обеспечивает тщательную очистку и устранение неприятных запахов.
Особенности и преимущества
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Функция экстракцииГибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах.
Испытанная технология экстракции от KärcherДля оптимальных результатов уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,079
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,122
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|241 x 44 x 65
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)