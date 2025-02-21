Компактная щелевая моющая насадка, подходящая к любым моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6, представляет собой практичную принадлежность для чистки узких промежутков и других труднодоступных мест по методу экстракции. Она значительно облегчает и ускоряет чистку мягкой мебели и уборку в салоне автомобиля. Разбрызгиваемый под давлением раствор чистящего средства проникает глубоко внутрь ворса и сразу собирается насадкой вместе с отделяемыми загрязнениями, что обеспечивает тщательную очистку и устранение неприятных запахов.