Практичная щелевая моющая насадка предназначена для чистки моющим пылесосом таких труднодоступных мест, как узкие промежутки между частями мягкой мебели или элементами отделки салона автомобиля.

Компактная щелевая моющая насадка, подходящая к любым моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6, представляет собой практичную принадлежность для чистки узких промежутков и других труднодоступных мест по методу экстракции. Она значительно облегчает и ускоряет чистку мягкой мебели и уборку в салоне автомобиля. Разбрызгиваемый под давлением раствор чистящего средства проникает глубоко внутрь ворса и сразу собирается насадкой вместе с отделяемыми загрязнениями, что обеспечивает тщательную очистку и устранение неприятных запахов.

Особенности и преимущества
Гибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах.
Для оптимальных результатов уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,079
Масса (с упаковкой) (кг) 0,122
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 241 x 44 x 65
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
