Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4”
Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.
Входной фильтр с обратным клапаном "Basic". Для присоединения к всасывающим шлангам диаметром 3/4". С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса и предотвращает вытекание воды.
Особенности и преимущества
Обратный клапан
- Обратный клапан предоствращает отток воды из всасывающего шланга, что сокращает время забора воды при повторном включении насоса
Для присоединения к всасывающему шлангу
- Для индивидуального подключения как всасывающая гарнитура
Спецификации
Технические характеристики
|Размеры
|Подходит для шлангов 3/4 ''
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,077
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,097
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|40 x 146 x 40
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей