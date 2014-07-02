Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4”

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Входной фильтр с обратным клапаном "Basic". Для присоединения к всасывающим шлангам диаметром 3/4". С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса и предотвращает вытекание воды.

Особенности и преимущества
Обратный клапан
  • Обратный клапан предоствращает отток воды из всасывающего шланга, что сокращает время забора воды при повторном включении насоса
Для присоединения к всасывающему шлангу
  • Для индивидуального подключения как всасывающая гарнитура
Спецификации

Технические характеристики

Размеры Подходит для шлангов 3/4 ''
Цвет черный
Масса (кг) 0,077
Масса (с упаковкой) (кг) 0,097
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 40 x 146 x 40
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
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