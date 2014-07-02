Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".

Готовый к подключению вакуумно-стойкий всасывающий шланг для присоединения насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. Для автоматов бытового водоснабжения и насосов для сада.