Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".

Готовый к подключению вакуумно-стойкий всасывающий шланг для присоединения насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. Для автоматов бытового водоснабжения и насосов для сада.

Всасывющий шланг 0,5м, 3/4", с резьбой G1" для подключения с двух сторон. Предназначен для гибкого соединия насоса с трубопроводом.

Особенности и преимущества
Соденинение от насоса до колодца и к трубам
  • Шланг можно использовать со стороны всасывания, также можно подключать его от насоса к трубам чтобы компенсировать вибрации.
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 0,6
Диаметр 3/4″
Цвет черный
Масса (кг) 0,205
Масса (с упаковкой) (кг) 0,231
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 600 x 50 x 50
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
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