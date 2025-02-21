Осцилирующий дождеватель OS 5.320 S
Дождеватель OS 5.320 S для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором подачи воды. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16м, площадь до 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16м, длина 6-20м, площадь до 320 кв.м.
Особенности и преимущества
Плавное изменение дальности орошения
- Для целенаправленного орошения.
Рукоятка с проушиной для подвешивания
- Для удобного хранения.
Регулировка ширины зоны орошения
- Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.
Брызговик
- Удобная настройка
Спецификации
Технические характеристики
|Площадь орошения (2 бар)
|60 – 190 м² (2 бар)
|Площадь орошения (4 бар)
|100 – 320 м² (4 бар)
|Ширина зоны орошения (2 бар) (м)
|12
|Ширина зоны орошения (4 бар) (м)
|16
|Дальность орошения (2 бар) (м)
|5 - 16
|Дальность орошения (4 бар) (м)
|6 - 20
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,777
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,897
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|546 x 160 x 88
Видео
Области применения
- Полив сада
- Газон
- Площади средних и больших размеров
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.