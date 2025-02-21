Осцилирующий дождеватель OS 5.320 S

Дождеватель OS 5.320 S для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором подачи воды. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16м, площадь до 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16м, длина 6-20м, площадь до 320 кв.м.

Особенности и преимущества
Плавное изменение дальности орошения
  • Для целенаправленного орошения.
Рукоятка с проушиной для подвешивания
  • Для удобного хранения.
Регулировка ширины зоны орошения
  • Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.
Брызговик
  • Удобная настройка
Спецификации

Технические характеристики

Площадь орошения (2 бар) 60 – 190 м² (2 бар)
Площадь орошения (4 бар) 100 – 320 м² (4 бар)
Ширина зоны орошения (2 бар) (м) 12
Ширина зоны орошения (4 бар) (м) 16
Дальность орошения (2 бар) (м) 5 - 16
Дальность орошения (4 бар) (м) 6 - 20
Цвет черный
Масса (кг) 0,777
Масса (с упаковкой) (кг) 0,897
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 546 x 160 x 88
Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Газон
  • Площади средних и больших размеров
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

