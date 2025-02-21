Штуцер G1 с переходом на G3/4, для систем полива
Штуцер с резьбой G1 внутренняя резьба, и адаптером под резьбу G3/4. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.
Штуцер с резьбой G1 и адаптером под резьбу G3/4. Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.
Особенности и преимущества
Очень прочный
- Гарантия долгого срока службы.
Редуктор
- Имеется возможность подключения к двум размеров резьбы
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G3/4 + G1
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,019
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,026
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|46 x 39 x 39
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Полив сада
- Огород
- Горшечные растения
- Декоративные растения
- Садовый инвентарь