Штуцер G1 с переходом на G3/4, для систем полива

Штуцер с резьбой G1 внутренняя резьба, и адаптером под резьбу G3/4. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.

Особенности и преимущества
Очень прочный
  • Гарантия долгого срока службы.
Редуктор
  • Имеется возможность подключения к двум размеров резьбы
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G3/4 + G1
Цвет черный
Масса (кг) 0,019
Масса (с упаковкой) (кг) 0,026
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 46 x 39 x 39

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.

Области применения
  • Полив сада
  • Огород
  • Горшечные растения
  • Декоративные растения
  • Садовый инвентарь
