Переработка фруктов и овощей
На участках переработки овощей и фруктов необходимы разные виды уборки. Остатки продуктов на оборудовании и на полу, на внешних участках и на маршрутах перевозки продукции, помимо прочего, обуславливают высокие требования к оборудованию и процессам уборки.
Безукоризненная чистота
К основным задачам уборки на производстве переработки овощей и фруктов относят защиту от перекрестного загрязнения, жучков и ржавчины.
При поставке натуральных продуктов вместе с ними проникает грязь, с которой во внешних помещениях быстро и аккуратно справятся наши конфигурируемые коммунальные машины с индивидуальной конфигурацией. Система быстрой замены позволяет очень быстро без инструментов приспособить моечную машину для самых разнообразных типов применения - от стрижки газонов до зимних мероприятий. Во внутренних помещениях можно использовать маневренную поломоечную машину с V-образным скребком, который полностью убирает грязь. Более того, для лучшей гигиены можно использовать дополнительную систему промывки бака и сэкономитьдо 70% воды в сравнении с мойкой при помощи шланга.
Гигиена на производстве и при розливе
Для быстрой и эффективной мойки производственных систем воспользуйтесь белым аппаратом высокого давления для гигиенической очистки со встроенным шланговым барабаном, пищевым шлангом высокого давления, прочными серыми колесами и аксессуарами, которые подойдут для этого типа применения. Можно выбрать тип подачи: направленный поток высокого давления, поток высокого давления через плоскую форсунку (25°) и поток низкого давления через плоскую форсунку (40°). Поток низкого давления через плоскую форсунку (40°) используется вместе с моющим средством, штанга для подачи пены оптимально подходит для мойки производственных систем. Наши системы для мойки емкостей и баков представляет собой модульную систему с моющими головками, работающими под давлением до 200 бар, при температуре воды до 90 °C с моющими средствами на кислотной или щелочной основе, предназначенную для мойки бочек, емкостей из нержавеющей стали и промежуточных контейнеров для бестарного хранения. Большие объемы мусора, оставшегося после фруктов и овощей, можно легко убрать пылесосами для влажной/сухой уборки, с помощью широкой насадки можно аккуратно собрать пролитую жидкость. Задачу по выгрузке контейнера упростит сливной шланг.