Пылесос для сухой уборки T 8/1 L можно предложить мастерам по ремонту и ремесленникам. Данный продукт разработан специально для удовлетворения их потребностей. Прочный и износостойкий, надежный и мощный, он оснащается эргономичным ремнем для переноски. Его чрезвычайно легкий вес, не только облегчает транспортировку, но также означает, что он может быть использован для работы, где более тяжелые и крупные пылесосы могут применяться лишь весьма ограниченно, например, на лестницах, стремянках или в самых труднодоступных и стесненных местах. Фильтр пылесоса T 8/1 L имеет сертификацию по классу пыли (L) и это означает, что он может использоваться даже в пыльной среде. Также в конструкции пылесоса реализованы такие простые и полезные детали, как например, возможность простого и надежного хранения принадлежностей непосредственно на корпусе.