Порошковое средство для чистки ковров CarpetPro RM 760 Classic, 10кг
Порошкообразное средство для общей чистки текстильных покрытий, обивки стен и мягкой мебели (в т. ч. со смешанными и синтетическими волокнами) моющим пылесосом.
Испытанный порошкообразный продукт для профессиональной уборки в зданиях: средство для чистки ковров CarpetPro RM 760 Classic, используемое по методу двухстадийной экстракции. Оно подходит для применения как в моющих пылесосах серии Puzzi, так и в аппаратах для чистки ковров и обеспечивает превосходные результаты уборки. Чистящее средство CarpetPro RM 760 Classic тщательно удаляет с ковровых напольных покрытий и других текстильных поверхностей масляные, жировые и минеральные загрязнения. Его порошкообразная формула обеспечивает простоту и безопасность в обращении, а также точность дозирования. Продукт препятствует быстрому повторному загрязнению поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (кг)
|10
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|8,2
|Масса (кг)
|10
|Масса (с упаковкой) (кг)
|10,456
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|292 x 292 x 257
Области применения
- Предпродажная подготовка автомобилей
- Текстильные поверхности