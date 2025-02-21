Порошковое средство для чистки ковров CarpetPro RM 760 Classic, 10кг

Порошкообразное средство для общей чистки текстильных покрытий, обивки стен и мягкой мебели (в т. ч. со смешанными и синтетическими волокнами) моющим пылесосом.

Испытанный порошкообразный продукт для профессиональной уборки в зданиях: средство для чистки ковров CarpetPro RM 760 Classic, используемое по методу двухстадийной экстракции. Оно подходит для применения как в моющих пылесосах серии Puzzi, так и в аппаратах для чистки ковров и обеспечивает превосходные результаты уборки. Чистящее средство CarpetPro RM 760 Classic тщательно удаляет с ковровых напольных покрытий и других текстильных поверхностей масляные, жировые и минеральные загрязнения. Его порошкообразная формула обеспечивает простоту и безопасность в обращении, а также точность дозирования. Продукт препятствует быстрому повторному загрязнению поверхностей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (кг) 10
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 8,2
Масса (кг) 10
Масса (с упаковкой) (кг) 10,456
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 292 x 292 x 257
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Предпродажная подготовка автомобилей
  • Текстильные поверхности
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

