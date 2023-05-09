FloorPro limpiador básico, ácido RM 751, 10l

Detergente básico ácido para la limpieza manual y mecánica de sanitarios y de final de obra. Disuelve eficazmente la cal, los sedimentos de cal, el óxido, las incrustaciones de leche y orina y los residuos de cemento.

Potente, produce poca espuma, por lo que es ideal para su uso con fregadoras-aspiradoras: el detergente básico ácido FloorPro RM 751 de Kärcher. A base de ácido sulfámico, el detergente básico para la limpieza básica mecánica y manual disuelve eficazmente la cal, los sedimentos de cal, el óxido, las incrustaciones de leche y orina, así como los residuos de cemento de todas las superficies resistentes a los ácidos, como baldosas cerámicas, instalaciones sanitarias o metal. Por lo tanto, el detergente básico FloorPro RM 751 es una solución ideal para piscinas y para la limpieza final después de proyectos de construcción. Gracias a su agente anticorrosivo integrado y a su facilidad de eliminación, el detergente básico también es ideal para su uso en entornos industriales.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor de pH 0,7
Peso (kg) 10,9
Peso con embalaje incluido (kg) 11,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 230 x 188 x 307
Campos de aplicación
  • Limpieza de fin de obra
  • Limpieza de suelos
