Potente, produce poca espuma, por lo que es ideal para su uso con fregadoras-aspiradoras: el detergente básico ácido FloorPro RM 751 de Kärcher. A base de ácido sulfámico, el detergente básico para la limpieza básica mecánica y manual disuelve eficazmente la cal, los sedimentos de cal, el óxido, las incrustaciones de leche y orina, así como los residuos de cemento de todas las superficies resistentes a los ácidos, como baldosas cerámicas, instalaciones sanitarias o metal. Por lo tanto, el detergente básico FloorPro RM 751 es una solución ideal para piscinas y para la limpieza final después de proyectos de construcción. Gracias a su agente anticorrosivo integrado y a su facilidad de eliminación, el detergente básico también es ideal para su uso en entornos industriales.