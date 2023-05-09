FloorPro limpiador básico eco!efficiency RM 69, 10l

Agente intensivo de limpieza optimizado para el uso con el modo eco!efficiency de nuestras fregadoras. Potente contra la suciedad procedente de aceites y grasas en entornos logísticos y de producción.

Limpieza extrapotente, fácil de eliminar y con poca espuma: con su potente formulación, el detergente básico alcalino FloorPro RM 69 eco!efficiency está especialmente diseñado para su uso con el modo eco!efficiency de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Elimina de forma fiable la suciedad causada por la grasa y el aceite de suelos industriales y otras superficies en entornos industriales, como suelos de descarga electroestática, pavimentos fluidos o superficies recubiertas con resina epoxi. Este eficaz desengrasante es también muy efectivo para la limpieza manual, fácil de eliminar y, gracias a la ausencia de siliconas, muy adecuado para su uso en empresas de tratamiento de metales y pinturas.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor de pH 12,2
Peso con embalaje incluido (kg) 10,9
Campos de aplicación
  • Limpieza de suelos
