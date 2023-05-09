Limpieza extrapotente, fácil de eliminar y con poca espuma: con su potente formulación, el detergente básico alcalino FloorPro RM 69 eco!efficiency está especialmente diseñado para su uso con el modo eco!efficiency de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Elimina de forma fiable la suciedad causada por la grasa y el aceite de suelos industriales y otras superficies en entornos industriales, como suelos de descarga electroestática, pavimentos fluidos o superficies recubiertas con resina epoxi. Este eficaz desengrasante es también muy efectivo para la limpieza manual, fácil de eliminar y, gracias a la ausencia de siliconas, muy adecuado para su uso en empresas de tratamiento de metales y pinturas.