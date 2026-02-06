Адаптер T

Решение для соединения с бытовыми шлангами высокого давления Kärcher, фиксируемыми скобой: адаптер для телескопической струйной трубки.

Адаптер позволяет легко и быстро соединить друг с другом телескопическую струйную трубку и шланг с фиксирующей скобой (без разъема Quick Connect).

Особенности и преимущества
Промежуточный элемент между пистолетом телескопической струйной трубки и шлангом (без разъема Quick Connect)
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,06
Вес (с упаковкой) (кг) 0,083
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 131 x 28 x 35
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова