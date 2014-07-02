Компенсационный шланг: НОВИНКА

Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"

Компенсационный шланг. Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума.Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м. Диаметр: 3/4".

Особенности и преимущества
Силиконовый эластичный шланг
  • Эластичный шланг с внутренним расширением компенсирует падение давления в системе, что уменьшает вибрации и шум и препятствует самопроизвольному включению/отключению насоса.
Гибкий шланг
  • Уменьшение вибрации и шума при соединении со стационарными водопроводными системами
Соединение для стационарных водопроводных систем
  • Служит для соединения насоса и стационарной водопроводной системы. Обычно стационарные трубы неудобно подводить к насосу, для этого рекомендуется использовать гибкий шланг
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 3/4″
Длина шланга (м) 1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,47
Вес (с упаковкой) (кг) 0,68
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 270 x 275 x 55
Совместимая техника
Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова