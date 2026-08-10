Комплект из двух роликов из микрофибры к поломойной машине для дома FC - для бережной влажной очистки любых твердых покрытий (в том числе и паркета, и ламината). Микрофибровые ролики не имеют ворса и обладают высокой способностью к впитыванию влаги. Благодаря разным цветам (желтый и серый) комплекты роликов легко отличать - один из них рекомендуется использовать в сантехнических комнатах, а другой - в жилых. Ролики отлично стираются в стиральной машине при температуре не выше 60°C.