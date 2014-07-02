Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, 315 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
Шланг высокого давления (М 22 х 1,5) с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающемся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.
10 м шланга высокого давления (М 22 х 1,5) с защитой от излома. С запатентованным вращающемся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой. Другие данные: DN 8/155 ° C/315 бар.
Спецификации
Технические характеристики
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|315
|Длина (м)
|10
|Соединительная резьба
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,326