Шланг высокого давления, 20 m, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана, 20 м, DN 8, 315 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана
Шланг высокого давления с соединением AVS для фиксации на барабане для шланга и разъемом EASY!Lock.
Спецификации
Технические характеристики
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|315
|Длина (м)
|20
|Соединительная резьба
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,35
Совместимая техника
- Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, с поворотным кронштейном, 20 м
- Автоматический барабан для шланга, из стали с порошковым покрытием / пластмассы, 20 м
- Автоматический барабан для шланга, лакированный, 20 м
- Автоматический барабан для шланга, лакированный, базальтово-серый, 20 м
- МК барабана для шланга, для HD экстра-класса, 20 м