Выходной фильтр для AD 4 Premium

Выходные фильтры для пылесоса для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium обеспечивают чистый воздух на выходе из пылесоса.

Легко заменяемый полиэфирный выходной фильтр является идеальным дополнением к предлагаемому Kärcher пылесосу для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium, гарантирующим выпуск из него чистого воздуха. В комплект входят 2 таких фильтра. Для сохранения оптимальной эффективности фильтрации рекомендуется заменять выходной фильтр 1 раз в год.

Особенности и преимущества
Легко заменяется
Из полиэфирного материала
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Белый
Вес (кг) 0,005
Вес (с упаковкой) (кг) 0,028
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 169 x 82 x 2
Совместимая техника
Области применения
  • Для чистого воздуха на выходе
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова