Запасной чуствительный елемент (2шт.)

Запасной чувствительный элемент для датчиков влажности блоков SensoTimer ST 6 eco!ogic и ST 6 Duo eco!ogic.

Запасной чувствительный элемент предназначен для датчиков влажности блоков SensoTimer ST6 eco!ogic и ST6 Duo eco!ogic. Рекомендуется ежегодная замена. Комплект 2 шт.

Особенности и преимущества
Сменный сенсор
  • Оптимальная система работы датчика
Полив с контролем влажности.
  • Для оптимального полива
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,003
Вес (с упаковкой) (кг) 0,009
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 48 x 12 x 4

Scope of supply

  • Сменные датчики: 2 шт.
Совместимая техника
Области применения
  • Полив сада
