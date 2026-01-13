Запасной чуствительный елемент (2шт.)
Запасной чувствительный элемент для датчиков влажности блоков SensoTimer ST 6 eco!ogic и ST 6 Duo eco!ogic.
Запасной чувствительный элемент предназначен для датчиков влажности блоков SensoTimer ST6 eco!ogic и ST6 Duo eco!ogic. Рекомендуется ежегодная замена. Комплект 2 шт.
Особенности и преимущества
Сменный сенсор
- Оптимальная система работы датчика
Полив с контролем влажности.
- Для оптимального полива
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,003
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,009
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|48 x 12 x 4
Scope of supply
- Сменные датчики: 2 шт.
Области применения
- Полив сада