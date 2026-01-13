SensoTimer ST6 Duo eco!ogic

Интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic ориентируется на потребности конкретных растений в воде и осуществляет полив в зависимости от влажности почвы, определяемой с помощью двух отдельных радиодатчиков.

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic оснащен двумя независимыми выходами воды осуществляет полив в зависимости от влажности почвы и потребности растений. Два радиодатчика, входящие в комплект поставки, (по одному на каждый выход) измеряют влажность почвы и передают сигналы на SensoTimer. Система регулировки влажности имеет 5 ступеней. При снижении влажности до выбранного значения процесс полива автоматически запускается в ближайший заданный момент времени. Съемная панель управления и 5 кнопок управления превращают процесс программирования в детскую забаву. При этом можно задать один или два полива в день (макс. продолжительность полива: 90 мин). Также полив можно отложить на 1-7 дней с помощью функции eco!ogic. Ручной полив возможен в любое время. Простым нажатием на кнопку можно прервать программу полива на 24 часа. SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic осуществляет полив строго по необходимости, и совместим со всеми известными системами стыкового соединения. Штуцер для присоединения к крану и входной фильтр входят в комплект поставки. Также необходимы три батарейки 9 В (одна для панели управления и по одной для каждого датчика), которые не входят в комплект поставки.

Особенности и преимущества
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic: Полив с контролем влажности.
Эффективное, сберегающее воду решение по поливу растений
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic: Два независимых выхода для воды
Целенаправленный полив
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic: Автоматичсекое включение/отключение
Целевой полив
Съемный дисплей
  • Простое программирование
Индивидуальная настройка частоты полива
  • Полив только необходимой точки
Кнопка отключения полива на 24 часа
  • Перерыв в поливе на 24 часа
Возможность ручного полива
  • Краткосрочное водоотведение
Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба G3/4 + G1
Макс. давление (бар) 10
Цвет Черный
Вес (кг) 1,048
Вес (с упаковкой) (кг) 1,26
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 119 x 234 x 148

Scope of supply

  • Датчик влаги: 2 шт.
  • Батареи входят в комплект поставки: Головка тримера

Оснащение

  • Програмируемая подача воды: 2 шт.
  • Нужные батареи
  • Количество батарей: 3 шт. по 9 В
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic

