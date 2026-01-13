SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic оснащен двумя независимыми выходами воды осуществляет полив в зависимости от влажности почвы и потребности растений. Два радиодатчика, входящие в комплект поставки, (по одному на каждый выход) измеряют влажность почвы и передают сигналы на SensoTimer. Система регулировки влажности имеет 5 ступеней. При снижении влажности до выбранного значения процесс полива автоматически запускается в ближайший заданный момент времени. Съемная панель управления и 5 кнопок управления превращают процесс программирования в детскую забаву. При этом можно задать один или два полива в день (макс. продолжительность полива: 90 мин). Также полив можно отложить на 1-7 дней с помощью функции eco!ogic. Ручной полив возможен в любое время. Простым нажатием на кнопку можно прервать программу полива на 24 часа. SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic осуществляет полив строго по необходимости, и совместим со всеми известными системами стыкового соединения. Штуцер для присоединения к крану и входной фильтр входят в комплект поставки. Также необходимы три батарейки 9 В (одна для панели управления и по одной для каждого датчика), которые не входят в комплект поставки.