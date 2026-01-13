SensoTimer ST6 Duo eco!ogic
Интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic ориентируется на потребности конкретных растений в воде и осуществляет полив в зависимости от влажности почвы, определяемой с помощью двух отдельных радиодатчиков.
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic оснащен двумя независимыми выходами воды осуществляет полив в зависимости от влажности почвы и потребности растений. Два радиодатчика, входящие в комплект поставки, (по одному на каждый выход) измеряют влажность почвы и передают сигналы на SensoTimer. Система регулировки влажности имеет 5 ступеней. При снижении влажности до выбранного значения процесс полива автоматически запускается в ближайший заданный момент времени. Съемная панель управления и 5 кнопок управления превращают процесс программирования в детскую забаву. При этом можно задать один или два полива в день (макс. продолжительность полива: 90 мин). Также полив можно отложить на 1-7 дней с помощью функции eco!ogic. Ручной полив возможен в любое время. Простым нажатием на кнопку можно прервать программу полива на 24 часа. SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic осуществляет полив строго по необходимости, и совместим со всеми известными системами стыкового соединения. Штуцер для присоединения к крану и входной фильтр входят в комплект поставки. Также необходимы три батарейки 9 В (одна для панели управления и по одной для каждого датчика), которые не входят в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Полив с контролем влажности.Эффективное, сберегающее воду решение по поливу растений
Два независимых выхода для водыЦеленаправленный полив
Автоматичсекое включение/отключениеЦелевой полив
Съемный дисплей
- Простое программирование
Индивидуальная настройка частоты полива
- Полив только необходимой точки
Кнопка отключения полива на 24 часа
- Перерыв в поливе на 24 часа
Возможность ручного полива
- Краткосрочное водоотведение
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|G3/4 + G1
|Макс. давление (бар)
|10
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,048
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,26
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|119 x 234 x 148
Scope of supply
- Датчик влаги: 2 шт.
- Батареи входят в комплект поставки: Головка тримера
Оснащение
- Програмируемая подача воды: 2 шт.
- Нужные батареи
- Количество батарей: 3 шт. по 9 В
Видео