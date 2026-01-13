Система для полива цветов в горшках
Система для полива цветов в горшках идеальна для терас, позволяет поливать одновременно до 15 растений.
Особенности и преимущества
Комплект для полива до 15 горшков.
- Удобный и качественный полив растений в горшках
Возможность расширения
Можно индивидуально комбинировать
- Супер гибкий для укладки.
Гибкий шланг и хомут со встроенной иглой
- Установка без инструментов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,71
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,97
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|270 x 270 x 95
Scope of supply
- Т-коннекторы для полива горшков: 10 шт.
- Маленькая заглушка для шланга: 3 шт.
- Большая заглушка для шланга: 1 шт.
- Капельницы для полива: 15 шт.
- Соединительная муфта: 10 шт.
- Пики для шланга для цветочных горшков: 15 шт.
Оснащение
- Возможность регулировки объема воды
- Установка без инструментов
Области применения
- Для полива растений в горшках
- Полив растений