Система для полива цветов в горшках

Система для полива цветов в горшках идеальна для терас, позволяет поливать одновременно до 15 растений.

Особенности и преимущества
Комплект для полива до 15 горшков.
  • Удобный и качественный полив растений в горшках
Возможность расширения
Можно индивидуально комбинировать
  • Супер гибкий для укладки.
Гибкий шланг и хомут со встроенной иглой
  • Установка без инструментов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 1,71
Вес (с упаковкой) (кг) 1,97
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 270 x 270 x 95

Scope of supply

  • Т-коннекторы для полива горшков: 10 шт.
  • Маленькая заглушка для шланга: 3 шт.
  • Большая заглушка для шланга: 1 шт.
  • Капельницы для полива: 15 шт.
  • Соединительная муфта: 10 шт.
  • Пики для шланга для цветочных горшков: 15 шт.

Оснащение

  • Возможность регулировки объема воды
  • Установка без инструментов
Области применения
  • Для полива растений в горшках
  • Полив растений
