Set de irigarea ghivecirilor

Caracteristici si beneficii
Posibilitate de prelungire

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,7
Greutate cu ambalaj (kg) 2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 270 x 270 x 95

Scope of supply

  • Conector in T pentru udare ghivece: 10 Bucată
  • Opritoare furtun, mici: 3 Bucată
  • Opritoare furtun, mari: 1 Bucată
  • Picurator udare ghivece: 15 Bucată
  • Colier de racordare: 10 Bucată
  • Duze udare prin picurare a ghivecelor: 15 Bucată

Echipament

  • Volumul de apa poate fi ajustat
  • Asamblare fără ustensile
Domenii de intrebuintare
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Udarea plantelor
