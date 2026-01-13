Set de irigarea ghivecirilor
Caracteristici si beneficii
Posibilitate de prelungire
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|270 x 270 x 95
Scope of supply
- Conector in T pentru udare ghivece: 10 Bucată
- Opritoare furtun, mici: 3 Bucată
- Opritoare furtun, mari: 1 Bucată
- Picurator udare ghivece: 15 Bucată
- Colier de racordare: 10 Bucată
- Duze udare prin picurare a ghivecelor: 15 Bucată
Echipament
- Volumul de apa poate fi ajustat
- Asamblare fără ustensile
Domenii de intrebuintare
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Udarea plantelor