Комплект системы орошения Kärcher Rain Box
Kärcher Rain Box - это комплект для полива, включающий фильтр, капельницы, соединительные детали и шланги, станет идеальным решением для быстрого и эффективного орошения сада.
Комплект Kärcher Rain Box — идеальное решение для орошения садов любых размеров. Включает все необходимые элементы для полива кустов, изгородей, грядок и клумб: соединитель G1 с переходником G3/4 для крана, 2 муфты, 1 фильтр, 15-м шланг Kärcher Rain System® для крепления хомутов, 10-м шланг для увлажнения, 4 регулируемых тройника, 4 соединителя, 10 капельных хомутов и 5 шипов для шлангов. Все элементы монтируются без инструментов. Каплесборники, прикрепляемые к шлангу, позволяют регулировать расход воды от 0 до 10 л/ч. Капельный шланг обеспечивает равномерное увлажнение по всей длине и может быть настроен с помощью тройников. Система поддерживает давление до 4 бар и легко адаптируется к различным садовым конфигурациям, идеально работая с таймером SensoTimer для автоматического управления поливом.
Особенности и преимущества
Полный комплект
- Полный стартовый комплект Kärcher Rain System®.
- Готов к использованию: Все системные релевантные компоненты включены в комплект.
Капельницы с регулировкой громкости воды
- Целенаправленный полив любых растений
Фиксация на шланг Kärcher Rain System®
- Гибкая и точная установка
Капельницы с интегрированными иглами
- Установка без инструментов
Капельница с возможностью герметизации
- Хомуты могут быть легко установлены и удалены в соответствии с требованиями.
Строго определенное количество компонентов
- Отсутствие необходимости в трудоемком планировании.
Шланг Kärcher Rain System ™
- Супер гибкий для укладки.
Тройник с регулированием потока воды
- Оптимальное регулирование объема воды для капельного шланга.
Возможность расширения
- Возможность расширения за счет других компонентов системы орошения Kärcher Rain System®.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|4
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|2,683
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,84
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 289 x 113
Scope of supply
- В комплекте с фильтром
- Регулируемые Т-коннекторы: 4 шт.
- I-коннекторы: 4 шт.
- Большая заглушка для шланга: 5 шт.
- Капельные форсунки: 10 шт.
- Пики для шланга: 5 шт.
- Сочащийся шланг: 10 м
- Шланг системы Kärcher Rain System®: 1/2″, 1 x 15 м
- Коннектор: 2 шт.
- Штуцер с резьбой G1, G3/4: 1 шт.
Оснащение
- Возможность регулировки объема воды
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки
- Живые изгороди, кусты
- Подходит для полива всех типов растений