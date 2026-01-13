Комплект системы орошения Kärcher Rain Box

Kärcher Rain Box - это комплект для полива, включающий фильтр, капельницы, соединительные детали и шланги, станет идеальным решением для быстрого и эффективного орошения сада.

Комплект Kärcher Rain Box — идеальное решение для орошения садов любых размеров. Включает все необходимые элементы для полива кустов, изгородей, грядок и клумб: соединитель G1 с переходником G3/4 для крана, 2 муфты, 1 фильтр, 15-м шланг Kärcher Rain System® для крепления хомутов, 10-м шланг для увлажнения, 4 регулируемых тройника, 4 соединителя, 10 капельных хомутов и 5 шипов для шлангов. Все элементы монтируются без инструментов. Каплесборники, прикрепляемые к шлангу, позволяют регулировать расход воды от 0 до 10 л/ч. Капельный шланг обеспечивает равномерное увлажнение по всей длине и может быть настроен с помощью тройников. Система поддерживает давление до 4 бар и легко адаптируется к различным садовым конфигурациям, идеально работая с таймером SensoTimer для автоматического управления поливом.

Особенности и преимущества
Полный комплект
  • Полный стартовый комплект Kärcher Rain System®.
  • Готов к использованию: Все системные релевантные компоненты включены в комплект.
Капельницы с регулировкой громкости воды
  • Целенаправленный полив любых растений
Фиксация на шланг Kärcher Rain System®
  • Гибкая и точная установка
Капельницы с интегрированными иглами
  • Установка без инструментов
Капельница с возможностью герметизации
  • Хомуты могут быть легко установлены и удалены в соответствии с требованиями.
Строго определенное количество компонентов
  • Отсутствие необходимости в трудоемком планировании.
Шланг Kärcher Rain System
  • Супер гибкий для укладки.
Тройник с регулированием потока воды
  • Оптимальное регулирование объема воды для капельного шланга.
Возможность расширения
  • Возможность расширения за счет других компонентов системы орошения Kärcher Rain System®.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 4
Цвет Желтый
Вес (кг) 2,683
Вес (с упаковкой) (кг) 3,84
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 380 x 289 x 113

Scope of supply

  • В комплекте с фильтром
  • Регулируемые Т-коннекторы: 4 шт.
  • I-коннекторы: 4 шт.
  • Большая заглушка для шланга: 5 шт.
  • Капельные форсунки: 10 шт.
  • Пики для шланга: 5 шт.
  • Сочащийся шланг: 10 м
  • Шланг системы Kärcher Rain System®: 1/2″, 1 x 15 м
  • Коннектор: 2 шт.
  • Штуцер с резьбой G1, G3/4: 1 шт.

Оснащение

  • Возможность регулировки объема воды

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
  • Живые изгороди, кусты
  • Подходит для полива всех типов растений
