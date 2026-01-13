Комплект Kärcher Rain Box — идеальное решение для орошения садов любых размеров. Включает все необходимые элементы для полива кустов, изгородей, грядок и клумб: соединитель G1 с переходником G3/4 для крана, 2 муфты, 1 фильтр, 15-м шланг Kärcher Rain System® для крепления хомутов, 10-м шланг для увлажнения, 4 регулируемых тройника, 4 соединителя, 10 капельных хомутов и 5 шипов для шлангов. Все элементы монтируются без инструментов. Каплесборники, прикрепляемые к шлангу, позволяют регулировать расход воды от 0 до 10 л/ч. Капельный шланг обеспечивает равномерное увлажнение по всей длине и может быть настроен с помощью тройников. Система поддерживает давление до 4 бар и легко адаптируется к различным садовым конфигурациям, идеально работая с таймером SensoTimer для автоматического управления поливом.