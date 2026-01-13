Sistem de irigatii Kärcher

Sistemul de irigatii extensibil cu filtru de apa, coliere de picurare, accesorii de conectare și furtunuri. Acesta este set-ul ideal pentru irigarea eficientă a grădinii.

Set-ul de baza ideal pentru o irigarea eficientă, economică și bazată pe necesități. Kärcher Rain Box conține un conector G1 cu reductie G 3/4 pentru conectarea la un robinet, 2 cuple, 1 filtru, furtun Kärcher Rain System® de 15 m, furtun de 10 m, 4 piese T cu reglare, 4 piese I, 10 coliere de picurare și 5 accesorii pentru fixarea furtunurilor. Toate componentele pot fi instalate fără utilizarea uneltelor. Colierele de picurare pot fi atașate la furtunul Kärcher Rain System® și reglate (0-10 l/h). Furtunul poros iriga uniform pe toată lungimea și poate fi reglat în mod optim. Sistemul funcționează cu o presiune de până la 4 bari, poate fi adaptat individual la fiecare grădină și funcționează perfect cu SensoTimer, pentru controlul irigarii în funcție de necesități.

Caracteristici si beneficii
Set complet
  • Sistem complet Kärcher Rain System®.
  • Pregatit pentru utilizare: Toate componentele relevante ale sistemului sunt incluse in set.
Garnitura etansare cu reglarea volumului apei
  • Irigarea dedicata a plantelor, in functie de nevoi.
Atasarea la furtunul Kärcher Rain System®
  • Montare flexibila, precisa
Garnitura etansare cu ac integrat
  • Instalare fara a fi necesare alte scule
Duza de etansare resigilabila
  • Colierele pot fi atasate usor si demontate dupa caz.
Numar clar de componente
  • Nu necesita planificare complexa.
Furtun Kärcher Rain System® integrat
  • Poate fi intins intr-o maniera extrem de flexibila
Cupla "T" cu reglare a volumului apei
  • Ajustarea optima a volumului apei, pentru furtunul submersibil.
Posibilitate de prelungire
  • Poate fi extins cu usurinta cu alte componente Kärcher Rain System®

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 4
Culoarea Galben
Greutate (kg) 2,7
Greutate cu ambalaj (kg) 3,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 380 x 289 x 113

Scope of supply

  • Include filtru
  • Conector in T cu reglare debit: 4 Bucată
  • Conector in I: 4 Bucată
  • Opritoare furtun, mari: 5 Bucată
  • Duze picurare: 10 Bucată
  • Duze picurare furtun: 5 Bucată
  • Furtunul de picurare: 10 m
  • Furtun Kärcher Rain System®: 1/2″, 1 x 15 m
  • Racord: 2 Bucată
  • Adaptor robinet cu reductor, G3/4, G1: 1 Bucată

Echipament

  • Volumul de apa poate fi ajustat

Video

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Straturi de flori, zone cu legume
  • Garduri vii
  • Plantare in randuri
Accesorii
