Furtun poros pentru irigare
Furtunul cu o lungime de 10 m, este perfect pentru udarea eficientă a gardurilor vii și a florilor. Furtunul nu conține ftalați și poate fi extins până la 50 m.
Furtunul poros pentru irigare cu lungimea de 10 m face parte din gama Karcher Rain System®. Apa picura prin porii furtunului in mod uniform pe intreaga lungime si acolo unde este nevoie. Acest lucru asigura o irigare extrem de eficienta a gardurilor vii si a florilor. Furtunul poate fi scurtat pentru a corespunde cerintelor sau prelungit cu ajutorul accesoriilor (lungime maxima a furtunului: 50 m). Un conector este recomandat in special pentru racordarea la Karcher Rain System®. Datorita conectorului cu reglaj, cantitatea de apa pentru furtunul de irigare poate fi reglata optim. Furtunul cu două straturi nu conține ftalați, cadmiu, bariu și plumb și, prin urmare, nu prezintă nici un fel de probleme de sănătate. În mod ideal, furtunul este operat cu până la 2 bari. Instalarea furtunului este foarte ușoară și nu necesită utilizarea uneltelor. Karcher Rain System® combină avantajele de micro-picurare și udare convențională, funcționează cu presiune de până la 4 bari și poate fi adaptat individual la aproape orice tip de grădină.
Caracteristici si beneficii
Furtun de absorbtie pentru Kärcher Rain System ®
- Udarea directa a tuturor plantelor.
Posibilitate de prelungire pana la 50 m
- Distribuire constanta si uniforma la nivelul intregului furtun.
Furtun de grădină de calitate
- Nu reprezinta niciun risc pentru mediu sau sanatate.
Fara plumb, cadmiu si bariu
Rezistent la conditii de iarna
- De asemenea, furtunul poate ramane in aer liber in timpul iernii.
Presiunea optima pentru furtunul submersibil este 2 bari.
Se poate utiliza in subteran
- Furtunul submersibil poate fi ingropat la o adancime de pana la 5 cm, sub un strat de pamant nisipos
Lungime 10 m
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″
|Lungime furtun (m)
|10
|Presiunea maximă (bar)
|4
|Volum de iesire la 4 bari (l/h)
|250
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|147 x 345 x 25
Echipament
- Rezistent la conditii de iarna
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Garduri vii
- Plantare in randuri