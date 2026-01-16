Furtunul poros pentru irigare cu lungimea de 10 m face parte din gama Karcher Rain System®. Apa picura prin porii furtunului in mod uniform pe intreaga lungime si acolo unde este nevoie. Acest lucru asigura o irigare extrem de eficienta a gardurilor vii si a florilor. Furtunul poate fi scurtat pentru a corespunde cerintelor sau prelungit cu ajutorul accesoriilor (lungime maxima a furtunului: 50 m). Un conector este recomandat in special pentru racordarea la Karcher Rain System®. Datorita conectorului cu reglaj, cantitatea de apa pentru furtunul de irigare poate fi reglata optim. Furtunul cu două straturi nu conține ftalați, cadmiu, bariu și plumb și, prin urmare, nu prezintă nici un fel de probleme de sănătate. În mod ideal, furtunul este operat cu până la 2 bari. Instalarea furtunului este foarte ușoară și nu necesită utilizarea uneltelor. Karcher Rain System® combină avantajele de micro-picurare și udare convențională, funcționează cu presiune de până la 4 bari și poate fi adaptat individual la aproape orice tip de grădină.