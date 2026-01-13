Furtun Karcher Rain System
Furtunul Kärcher Rain System® alimenteaza Kärcher Rain System® cu apa. Diferite componente ajustabile pot fi fixate direct pe furtun.
Furtunul Karcher Rain System® este principala componenta a Karcher Rain System®. Acesta distribuie apa uniform in cadrul sistemului. Picurarea, etansarea si colierele de pulverizare pot fi fixate in mod optim la furtun. Furtunul poate fi scurtat conform necesitatilor si prelungit cu ajutorul pieselor I sau racordat cu piesele T. De exemplu, furtunul de absorbtie poate fi conectat la capatul furtunului. Furtunul are lungimea de 10 m. intaritura impletita, rezistenta la presiune, nu contine ftalati, cadmiu, bariu si plumb si nu este daunator pentru sanatate. Un strat exterior rezistent la intemperii si ultraviolete protejeaza materialul si un strat intern, opac previne formarea de alge in furtun. Furtunul este foarte simplu de instalat, fara a fi nevoie de alte instrumente. Karcher Rain System® combina avantajele micro-picurarii si a irigarii conventionale, functioneaza cu presiune de pana la 4 bari si include un furtun de 1/2" cu coliere de picurare si pulverizare.
Caracteristici si beneficii
Furtun de alimentare al Kärcher Rain System ®
- Colierele de picurare, etansare si pulverizare pot fi atasate simplu.
Furtun de grădină de calitate
- Nu reprezinta niciun risc pentru mediu sau sanatate.
Fara cadmiu, bariu si plumb
6 ani garantie
- Durabilitate
Rezistenta la temperaturi ridicate de la -20 la 65° C
- Rezistență garantată.
Strat intermediar opac
- Previne formarea de alge in furtun.
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
- Pentru a facilita utilizarea.
- Rezistent si durabil.
Furtun de gradina de calitate cu 3 straturi
- Poate fi intins intr-o maniera extrem de flexibila
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″
|Lungime furtun (m)
|10
|Presiunea maximă (bar)
|4
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|262 x 258 x 70
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Straturi de flori, zone cu legume