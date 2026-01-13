Furtunul Karcher Rain System® este principala componenta a Karcher Rain System®. Acesta distribuie apa uniform in cadrul sistemului. Picurarea, etansarea si colierele de pulverizare pot fi fixate in mod optim la furtun. Furtunul poate fi scurtat conform necesitatilor si prelungit cu ajutorul pieselor I sau racordat cu piesele T. De exemplu, furtunul de absorbtie poate fi conectat la capatul furtunului. Furtunul are lungimea de 10 m. intaritura impletita, rezistenta la presiune, nu contine ftalati, cadmiu, bariu si plumb si nu este daunator pentru sanatate. Un strat exterior rezistent la intemperii si ultraviolete protejeaza materialul si un strat intern, opac previne formarea de alge in furtun. Furtunul este foarte simplu de instalat, fara a fi nevoie de alte instrumente. Karcher Rain System® combina avantajele micro-picurarii si a irigarii conventionale, functioneaza cu presiune de pana la 4 bari si include un furtun de 1/2" cu coliere de picurare si pulverizare.