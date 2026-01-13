Micro-duza pentru pulverizare
Colierele de pulverizare cu indicator integrat pot fi fixate oriunde pe furtunul Kärcher Rain System®. Micro-pulverizatorul ajustabil poate fi reglat conform cerintelor.
Colierele de pulverizare sunt parte a "Karcher Rain System®". Acestea pot fi fixate rapid in orice moment la furtunul Karcher Rain System®. Instalarea este rapida, simpla si nu necesita instrumente. Acul integrat de pe colierul deschis de pulverizare este pur si simplu blocat in furtun. Prin inchidere, colierul de pulverizare este fixat in mod sigur de furtun. Alinierea unghiului de pulverizare poate fi ajustata orizontal si vertical datorita capului rotativ. Pe duza, volumul de apa poate fi ajustat de la 0-55 l/h conform cerintelor si pentru a conserva resursele. Deosenit de eficient Karcher Rain System® cu presiune de 4 bari contine un furtun de 1/2" cu picurare si coliere de pulverizare si combina avantajele micro-picurarii si ale irigarii conventionale. Karcher Rain System® poate fi adaptat individual la orice gradina si lucreaza perfect cu SensoTimer pentru controlul irigarii in functie de necesitati.
Caracteristici si beneficii
Atasarea la furtunul Kärcher Rain System®
- Montare flexibila, precisa
Volumul de apa poate fi ajustat
- Irigarea dedicata a plantelor, in functie de nevoi.
Tija fixare integrata in colier
- Instalare fara a fi necesare alte scule
Capat de pulverizare ajustabil
- Ajustare simpla a unghiului de pulverizare
Diferite capete de duze
- Unghiuri de pulverizare diferite, pentru irigarea dedicata
Colier resigilabil
- Colierele pot fi atasate usor si demontate dupa caz.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|4
|Volum de iesire la 4 bari (l/h)
|55
|Culoarea
|Galben
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|15 x 24 x 54
Scope of supply
- Duze de pulverizare 360º: 1 Bucată
- Duze de pulverizare 180º: 2 Bucată
- Duze de pulverizare 90º: 2 Bucată
Echipament
- Volumul de apa poate fi ajustat
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Straturi de flori, zone cu legume
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)