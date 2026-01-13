Colier de etansare
Colierele de etansare pot fi fixate in orice punct al furtunului Kärcher Rain System®. Acestea pot fi instalate simplu si fiabil, orificiile colierului de etansare nemaifiind necesare.
Colierele de etansare sunt parte a "Karcher Rain System®". Acestea pot fi fixate rapid in orice moment la furtunul Karcher Rain System® si sunt utilizate pentru a etansa orificiile care nu mai sunt necesare. Suprafata cauciucata si acul integrat interior fac acest lucru posibil. Instalarea este rapida, simpla si nu necesita unelte. Pinul este fixat in orificiul care trebuie etansat si colierul trebuie inchis. Acest lucru securizeaza in eficient furtunul, ca apoi sa continue sa fie utilizat fara pierderi de apa. Sistemul de pulveriuare deosebit de eficient Karcher Rain System® cu presiune de 4 bari include un furtun de 1/2" cu picurare, coliere de pulverizare si combina avantajele micro-picurarii si ale irigarii conventionale. Karcher Rain System® poate fi adaptat individual la aproape orice gradina si lucreaza perfect cu SensoTimer pentru controlul irigarii in functie de necesitati.
Caracteristici si beneficii
Colier resigilabil
- Colierele pot fi atasate usor si demontate dupa caz.
Atasarea la furtunul Kärcher Rain System®
- Montare flexibila, precisa
Suprafata cauciucata include ace pe interior
- Etansarea simpla a orificiilor colierului in furtun
- Furtunul Kärcher Rain System® poate continua sa fie utilizat in mod eficient.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|4
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|16 x 23 x 21
Scope of supply
- Garnituri de etansare: 5 Bucată
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Straturi de flori, zone cu legume