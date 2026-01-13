Set furtun de irigat poros
Set-ul de irigat cu furtun poros, gata de conectare (include filtru si terminatie capat furtun) este in special recomandat pentru irigarea eficienta a florilor si gardurilor vii.
Set-ul furtunului de irigare este complet gata de conectare și conține un filtru, un furtun poros de 20 m și o terminatie capat furtun. Apa curge uniform pe toată lungimea furtunului. Deoarece apa este aplicată exact acolo unde este nevoie, gardurile vii și plantele sunt udate optim. Furtunul poate fi scurtat dacă este necesar și sigilat cu piesa terminatie capat furtun. Furtunul cu două straturi nu contine cadmiu, bariu și plumb și nu dauneaza sănătatii. În mod ideal, furtunul este operat cu max. 2 bari. Filtrul protejează furtunul de particulele de murdărie. Filtru poate fi îndepărtat și curățat. Pe partea de intrare există un conector de robinet, care este compatibil cu toate sistemele cunoscute. Sistemul eficient de irigare Kärcher® combină avantajele sistemelor de udare micro-picătură cu cele convenționale. Funcționează cu presiune de până la 4 bar și poate fi adaptat aproape în orice grădină.
Caracteristici si beneficii
Furtun de absorbtie pentru Kärcher Rain System ®
- Udarea directa a tuturor plantelor.
Include piesa finala si un filtru
- Set complet, gata de racordare.
- Poate fi combinat cu toate sistemele cu click cunoscute
Posibilitate de prelungire pana la 50 m
- Distribuire constanta si uniforma la nivelul intregului furtun.
Furtun de grădină de calitate
- Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Fara cadmiu, bariu si plumb
Rezistent la conditii de iarna
- De asemenea, furtunul poate ramane in aer liber in timpul iernii.
Presiune optima pentru furtunul de absorbtie: 2 bari
Poate fi ingropat
- Furtunul de absorbtie poate fi ingropat sub un strat afanat de sol cu adancimea de pana la 5 cm.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″
|Lungime furtun (m)
|20
|Filet de racordare
|G3/4
|Presiunea maximă (bar)
|4
|Volum de iesire la 4 bari (l/h)
|500
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|223 x 385 x 28
Scope of supply
- Opritoare furtun, mari: 1 Bucată
- Furtunul de picurare: 20 m
- Filtru particule: 1 Bucată
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Garduri vii
- Plantare in randuri