Tija furtun
Tija de fixare in sol, utilizata pentru asezarea si fixarea furtunurilor Kärcher Rain System® si a furtunurilor de absorbtie. Inelul de cauciuc integrat in punctul de fixare asigura o prindere optima.
Tija de fixare in sol este parte a Karcher Rain System®. Aceasta fixeaza in mod fiabil furtunul Karcher Rain System® si furtunul de absorbtie in locul dorit si creeaza distanta necesara fata de sol. Tijele cu lungimea de 17 cm au un instrument de marcare pentru stabilirea adancimii optime de insertie. Inelul din cauciuc de pe punctul de fixare asigura o pozitie sigura a furtunurilor. Karcher Rain System® combina avantajele micro-picurarii si irigarea conventionala. Sistemul de irigare deosebit de eficient Karcher Rain System® functioneaza cu pana la 4 bari presiune si se caracterizeaza printr-un furtun 1/2" cu picurare si capete de pulverizare. Karcher Rain System® poate fi adaptat utilizat la aproape orice gradina si functioneaza perfect cu SensoTimer, pentru controlul irigatiei in functie de nevoi.
Caracteristici si beneficii
Tije ascutite de fixare in sol
- Usor de introdus in sol
Inel din cauciuc pentru fixare
- Furtunul Kärcher Rain System® si sistemul de irigare pot fi fixate cu usurinta
Robustní konstrukce
- Tija fixare extrem de rezistenta
Instrument de marcare
- Determinarea adancimii de inserare optime
Design ergonomic
- Usor de utilizat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|24 x 25 x 169
Scope of supply
- Duze picurare furtun: 5 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Straturi de flori, zone cu legume